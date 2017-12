8 bestuurders betrapt onder invloed van drugs 02u40 0 Antwerpen Bij Wodca-controles in Antwerpen zijn in de nacht van zaterdag op zondag veertien rijbewijzen ingetrokken. Voor acht van de veertien ging het om een positieve speekseltest die wees op druggebruik. In totaal zijn 1.803 bestuurders gecontroleerd.

In het eerste deel van de nacht stond de politie aan de Noorderlaan. Daar zijn 1.422 voertuigen aan een controle onderworpen. Zeven chauffeurs legden een positieve speekseltest af, wat wees op druggebruik. Later op de nacht is nog één chauffeur betrapt op gedrogeerd rijden. Zij moesten hun rijbewijs allemaal voor vijftien dagen inleveren.





Wat betreft de alcoholcontrole bliezen 22 chauffeurs positief. Zes van hen waren zo dronken dat zij hun rijbewijs voor vijftien dagen kwijt zijn. De controles gebeurden vrijdag na middernacht aan de Straatsburgbrug. De politie is ook altijd alert voor andere inbreuken. Eén motorrijder reed onverzekerd. Eén buitenlandse chauffeur kon zijn boete van 1.260 euro niet betalen. Zijn voertuig is in beslag genomen tot de man de rekening heeft vereffend.





Een Roemeen had drie verkeersboetes openstaan. Hij moest 280 euro neertellen. Eén chauffeur is gecontroleerd die een DNA-staal moest leveren. (PLA)