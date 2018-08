8,5 procent niet-Belgen naar de stembus 01 augustus 2018

In Antwerpen wonen momenteel 63.642 stemgerechtigde niet-Belgen, daarvan zal 5.437 naar de stembus trekken, goed voor 8,5 procent. Zij registreerden zich de laatste maanden om op 14 oktober hun stem te laten gelden. Dat is iets meer dan met de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Toen ging amper 4.442 van de stemgerechtigden stemmen, 6 procent van het totaal aantal stemgerechtigden van 73.000. Ook in Gent blijft het aantal stemmers eerder laag, daar registreerde zo'n 6 procent zich, oftewel 1.700 mensen van de 30.000 potentiële kiezers. (NBA)