76-jarige man dood aangetroffen in wagen op pechstrook E19 Toon Verheijen

27 januari 2019

15u39

Op de E19 van Antwerpen naar Breda, ter hoogte van Kleine Bareel, is zondagnamiddag een levenloos lichaam aangetroffen in een wagen. De dispatching had de melding gekregen van een stilstaande wagen op de pechstrook in de richting van Nederland. Toen de takeldienst ter plaatse kwam, zag de takelaar het lichaam van een man liggen in de wagen. Het gaat om een 76-jarige man. Mogelijk is de man onwel geworden. Dat wordt nog verder onderzocht.