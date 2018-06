72 serviceflats en kinderdagverblijf Vlindertuin geopend 11 juni 2018

Zorgbedrijf Antwerpen bouwde op de grens van Wilrijk, Berchem en Antwerpen 72 serviceflats en het kinderdagverblijf Vlindertuin. Met een buurtfeest met petanque, fanfare, wafels en gratis ijs ging zaterdag het gloednieuw dienstencentrum Oosterveld officieel open.





Er waren rondleidingen in het dienstencentrum en het kinderdagverblijf, met een bezoek aan een serviceflat op de bovenste verdieping van de parktoren waar iedereen kon genieten van het uitzicht op het groen van het Middelheim- en Nachtegalenpark en de skyline van de stad.





Voor de kinderen was er poppentheater, voor de volwassenen en senioren een optreden van Erik Goossens: "Ik heb een band met de Oosterveld wijk", zegt Goossens vooraf. "Want ik heb hier in mijn jeugd 15 jaar in de straat gewoond. Mijn ouders hadden hier ook een buurtsupermarkt die vele van de bewoners hier nog kennen."





Wilrijk telt meer dan 10.000 60-plussers. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat alle 72 serviceflats in een mum van tijd verhuurd of verkocht waren. Het Zorgbedrijf bouwt aan de Krijgslaan tegen eind 2019 trouwens nog een nieuw dienstencentrum en 79 serviceflats.





In Kinderdagverblijf de Vlindertuin, waar 88 baby's en peuters welkom zijn, is nog plaats. De Vlindertuin is een bedrijfscrèche voor de medewerkers van Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA), Universiteit Antwerpen en Zorgbedrijf Antwerpen. (DILA)