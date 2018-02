72-jarige al drie weken vermist 09 februari 2018

Politie en parket zijn op zoek naar de 72-jarige Joseph Rayee (foto) uit Antwerpen. De man werd het laatst gezien op vrijdag 19 januari in Brasschaat. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Joseph Rayee is blank, kalend en meet 1m80. Hij heeft een mager gelaat en is normaal gebouwd. Hij mist een deel van zijn rechterduim. De dag van zijn verdwijning droeg Joseph een legergroene parka, een grijze muts en een donkere broek. Hij had verschillende truien over elkaar aan en had een grote legergroene rugzak bij. Opvallend is dat hij aan elke pols een horloge droeg en verschillende ringen. Wie meer info heeft over deze verdwijning kan terecht op het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu. (BSB)