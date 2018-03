700 zwemmertjes zonder locker door overijverige aannemer 05 maart 2018

Het gebeurt zelden, maar een overijverige aannemer is afgelopen weekend een dag vroeger dan gepland gestart met de renovatiewerken van het olympisch zwembad Wezenberg. Geen probleem, ware het niet dat de 700 zwemmertjes die deelnamen aan de Antwerp Speedo Diamond Race plots zonder lockers zaten. De kastjes werden namelijk al gedemonteerd. Even later werd ook een grote glazen muur weggehaald, maar die brak in stukjes. Het voorval deed de werknemers beslissen om de werkzaamheden toch te staken. Het glas werd opgeruimd en het zwemprogramma kon gewoon doorgaan. Vandaag gaan de renovatiewerken verder. Het populaire bad vertoont na meer dan veertig jaar heel wat slijtage. Met bijna 3,5 miljoen euro van de stad en 765.000 euro van de Vlaamse overheid krijgt het zwembad het komende half jaar een make-over. (NBA/LWK)





