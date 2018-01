7 miljoen extra containers en toch geen impact op mobiliteit 02u42 0 Antwerpen Nog dit jaar zal de Vlaamse regering een definitieve keuze maken uit acht mogelijke scenario's om de containercapaciteit in de haven uit te breiden. Opmerkelijk is wel dat de zeven miljoen extra containers volgens de studie geen negatieve impact zullen hebben op de mobiliteit. Voorwaarde is dan wel dat onder meer de Oosterweelverbinding gerealiseerd wordt.

Om ervoor te zorgen dat de haven kan blijven groeien, moet er tegen 2030 infrastructuur voorhanden zijn om 6 tot 7 miljoen containers extra te behandelen. Dat is het uitgangspunt van de studie die nu werd afgerond. In het tweeduizend pagina's tellende rapport werden alle voor- en nadelen van acht verschillende varianten onderzocht. Freddy Aerts, voorzitter van de werkgroep, wil zich nog niet uitlaten over een voorkeurscenario maar uit het rapport blijken er wel enkele varianten moeilijk haalbaar te zijn.





Het gaat onder meer om de uitbreiding van de Europaterminal en de uitbouw van de Deurganckdokterminals langsheen het Waaslandkanaal.





Deurganckdok

De terminaloperatoren hebben ook al laten weten niet geïnteresseerd te zijn in containerkades achter de sluizen. Dit maakt dat de Saeftinghedokvarianten en een uitbreiding van de Noordzeeterminal de beste kaarten hebben. Een beperkte uitbreiding van het Deurganckdok is ook mogelijk maar daarvoor moet het chemisch bedrijf Ashland verdwijnen. Bij de Saeftinghedokvarianten is ook een scenario waarbij het dorp Doel gespaard blijft.





Het is de bedoeling dat er nog dit voorjaar een keuze maakt uit één van de varianten. Daarna kan het ontwerpteam aan de slag voor het maken van een voorontwerp. In het najaar zal de regering dan de knoop definitief doorhakken. Afhankelijk van de keuze wil men met de werken starten in 2020. De werken zelf zullen twee tot drie jaar duren en 900 miljoen tot 1,5 miljard euro kosten. (PKM)