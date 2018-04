689 straten doen mee aan Lentepoets 20 april 2018

De 21ste 'Lentepoets' zal zaterdag 21 april maar liefst 23.000 Antwerpenaars naar buiten halen. Al die mensen gaan met hun straat of buurt voetpaden vegen, onkruid wieden en bloemperkjes opschonen. In ruil krijgt elk deelnemend gezin een bloembak met geraniums. In totaal worden 4.885 herbruikbare bloembakken en 36.000 geraniums verdeeld. Dit jaar nemen 689 straten deel, een nieuw record voor de Lentepoets. Liefst 470 straten organiseren achteraf een gezellig buurtfeest met een hapje en drankje. Hiervoor konden zij een lunchbox bestellen of een budget aanvragen om zelf iets te bereiden. Dit jaar worden 610 lunchboxen verspreid. Met het initiatief wil de stad het burencontact en het samenleven in de stad versterken. (DILA)