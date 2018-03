681 'sans papiers' keren vrijwillig terug naar thuisland 17 maart 2018

02u47 0

De stad Antwerpen liet het afgelopen jaar 681 uitgeprocedeerde asielzoekers of mensen zonder papieren vrijwillig terugkeren naar hun thuisland. Dat zijn er minder dan de 824 van 2016, omdat de vluchtelingencrisis intussen over haar piek heen is.





De cijfers komen van het kabinet van Fons Duchateau, N-VA-schepen van Sociale Zaken. Hij ziet in de vrijwillige terugkeer een zachtere aanpak dan de gedwongen repatriëring, maar wél een doeltreffende. "Wie deze weg volgt, zal niet zo snel terug naar Antwerpen komen. Onze stad is goed voor één vijfde van alle vrijwillige terugkeerders in België."





De stad richtte eind 2015 met Fedasil een terugkeerloket op. Bekend zijn de organisaties Barka en ReMa. Barka focust op Oost-Europese, ReMa op Marokkaanse daklozen. Een groep mensen die zich moeilijker laat overtuigen. Ze krijgen van Barka en ReMa een helpende hand voor de re-integratie in het herkomstland. Volgens Duchateau waagde slechts 10 procent van de mensen die via Barka terugkeerden nadien opnieuw de 'oversteek' naar België. Soms lukte de re-integratie echt goed. Sommigen werden marktkramer, bakker of elektricien. (PHT)