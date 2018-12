67 dagen: niet langste onderhandelingen ooit philippe truyts

20 december 2018

18u38 0 Antwerpen Met 67 dagen heeft Bart De Wever (N-VA) elf dagen langer nodig gehad dan in 2012 om na de gemeenteraadsverkiezingen tot een bestuursakkoord te komen. Een record is dat echter niet, ook niet indien de definitieve landing alsnog twee dagen zou uitblijven. In 2000 deed Leona Detiège (SP) er 75 dagen over vooraleer alles in kannen en kruiken was.

Tot 1988 lagen de kaarten niet al te ingewikkeld na de gemeenteraadsverkiezingen. Socialisten en christendemocraten waren sinds 1921 permanent aan de macht in Antwerpen. Pas in 1994 kwam daar verandering in, omdat er vanaf dan een grotere coalitie nodig was.

1994: 66 dagen. Na twaalf jaar Bob Cools als burgemeester werd Leona Detège de tweede vrouw met de sjerp (tussen 1977 en 1982 leidde een andere socialiste, Mathilde Schroyens, de stad). SP, Antwerpen 94 (een lijst van CVP, Volksunie en onafhankelijken), VLD en Agalev-BSV gingen samen in zee.

2000: 75 dagen. Leona Detiège bleef burgemeester, maar de sterke score van de liberalen maakte een bestuursakkoord niet eenvoudig. VLD haalde liefst vier schepenen binnen. Verder maakten CVP en Agalev deel uit van de bestuursploeg.

2006: 65 dagen. Burgemeester Patrick Janssens (sp.a) volgde na een eclatante verkiezingsoverwinning de omgekeerde weg: eerst verdeelde hij de schepenmandaten, pas weken later was het bestuursakkoord rond. Sp.a-Spirit ging besturen met de andere kartels CD&V/N-VA en VLD-Vivant.

2012: 56 dagen. Na het uiteenspatten van de Stadslijst (sp.a/CD&V) sloot Bart De Wever (N-VA) een akkoord met CD&V en Open Vld.