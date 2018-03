65 miljoen voor modernere Bourla TOEKOMST EN VERLEDEN KRIJGEN PLEK IN NIEUWE THEATERSCHOUWBURG DAVID ACKE

17 maart 2018

02u45 0 Antwerpen De Bourlaschouwburg krijgt een grondige modernisering, maar de tweehonderd jaar oude theatermachinerieën worden behouden. Dat staat in het masterplan dat gisteren werd voorgesteld. "We moeten van dit huis een modern huis maken maar met respect voor het verleden." De aanpassingen kosten zo'n 65 miljoen euro.

De Bourla op de Komedieplaats is zonder twijfel één van de mooiste theaterhuizen in het Antwerpse. Het gebouw uit 1834 van architect Pierre Bruno Bourla biedt plaats aan negenhonderd mensen. Maar de tand des tijd kreeg de laatste jaren steeds meer de overhand en de tweehonderd jaar oude theatermachinerieën stonden lange tijd een modernisering in de weg. De ene was die machinerieën liever kwijt dan rijk, de andere vond dat dat cultureel erfgoed moest blijven bestaan. Desnoods naast moderne technologieën. Het masterplan dat gisteren werd voorgesteld, behoudt die erfgoedpareltjes.





Eén van die pareltjes is het ondertoneel. Houten stutbalken ondersteunen het podium. Dat ondertoneel wordt vandaag niet meer gebruikt en zal integraal verlaagd worden zodat het hoogteverschil van één meter tussen vooraan op het podium en achteraan, weggewerkt kan worden. De parterre wordt herschikt. Dat zal leiden tot meer zitplaatsen en een betere indeling van de zaal. In het boventoneel worden oude en nieuwe theatertechnieken op een subtiele manier met elkaar verweven.





Openheid

Naast infrastructurele werken wordt in het masterplan ook gewerkt aan de openheid van de schouwburg naar publiek toe. Door de verschillende bouwkundige ingrepen van de laatste jaren, heeft de Bourla een gesloten karakter ontwikkelt. Het masterplan wil dat nu opnieuw opengooien. De oorspronkelijke toegangen in de zijgevels va het voorblok, worden opnieuw in gebruik genomen. Het plan voorziet ook meer ruimte voor logistieke doeleinden en technische voorzieningen. Die ruimtes worden vooral ondergronds gezocht zodat er geen visuele impact is op het uiterlijk van het gebouw.





RDH Architects en Julian Harrap London ontwierpen het masterplan samen met Het Toneelhuis, de stad Antwerpen en het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen. Schepen voor Cultuur Caroline Bastiaens is heel tevreden met het plan.





"Theater evolueert en de schouwburg moet dat ook doen. Dit gebouw voldeed niet meer aan de moderne eisen van het theater. Twee jaar geleden zijn we met een ambitieus plan gestart en vandaag ligt dat plan op tafel. Dit gebouw gaat al bijna 200 jaar mee en het zou fijn zijn als het nog eens honderd jaar kan overbruggen. Daarom moeten we van dit huis een modern huis maken maar met respect voor het verleden."





Voor deze werken wordt tussen 65 en 70 miljoen euro gerekend. Vlaanderen zou kunnen instaan voor 40 procent van dat bedrag. Wanneer de werken starten, zal later bekeken worden. Tijdens de ingrijpende werken die één tot anderhalf theaterseizoen zullen duren, zal Het Toneelhuis tijdelijk verhuizen naar een andere locatie. De totale duur van de werken wordt op zeven jaar geschat.