6200 Wandelaars op eerste Joe Night Walk Dieter Lizen

02 december 2018

Zaterdag was Antwerpen het decor voor de eerste editie van de Joe Night Walk. Het wandelevent met spectaculaire licht-, geluid- en vuuracts langs het 10 kilometer lange parcours was op amper één week uitverkocht en lokte 6200 enthousiaste deelnemers. De wandelaars vertrokken aan het Havenhuis en vandaar liep het parcours langs het MAS, het Felixpakhuis, de sfeervolle binnenstad en verder via de voetgangerstunnel naar Linkeroever. Vanop de linkeroever van de Schelde kwamen de deelnemers met de veerboot terug naar de rechteroever, waar ze aan het Havenhuis nog konden nagenieten in het Night Walk Village met jenever, warme dranken en straattheater. Onderweg kwamen ze lichtgevende spinnen, bloemen, mannequins en Joe dj’s tegen.

Door het slechte weer werd de animatie hier en daar wel noodgedwongen ingekort en het Havenhuis werd opengezet voor deelnemers die het koud kregen. Door het slechte weer, zeker bij de start, zaten veel deelnemers wel vast in de file. Ook Joe-presentator Raf Van Brussel die normaal het startschot ging geven, raakte niet op tijd ter plaatse. Gelukkig was sportschepen Ludo Van Campenhout beschikbaar als stand-in. Sporting A ondersteunde het event. Met ‘t Stad beweegt zet Sporting A al langer in op recreatief en functioneel bewegen.

Wandelen is in. “We zien dat het bewustzijn om meer te bewegen groeit”, zegt schepen voor sport Ludo Van Campenhout. “Het is belangrijk dat in onze ‘zittende samenleving’ iedereen meer beweegt. De laatste jaren merken we dat de populariteit van evenementen met laagdrempelige beweegacties sterk toeneemt. Het is dan ook niet vreemd dat een evenement zoals de Joe Night Walk Antwerpen, waar wandelen en animatie samengebracht worden, zeer snel uitverkocht is.”