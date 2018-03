618 leerlingen zoeken nog plekje NOG 1.600 INSCHRIJVINGEN TE VERDELEN NINA BERNAERTS

23 maart 2018

02u54 0 Antwerpen Camping 'Schrijf je kind in' opent eind april weer de deuren, en dat er veel ouders zullen staan, lijdt geen twijfel. 618 leerlingen kregen in de eerste ronde geen school toegewezen, wel een plekje op een wachtlijst. "De twee systemen naast mekaar werkt niet," zeggen bezorgde ouders. Ook de schepen dringt aan op het verplichten van het systeem.

MeldJeAan, het systeem dat al jaren zijn werk doet voor lager en kleuteronderwijs, leek ook dé oplossing voor het secundaire onderwijs. Al jaren wordt er aan de schoolpoorten gekampeerd en daar wilde onderwijsschepen Claude Marinower (Open Vld), maar vooral de ouders zelf, vanaf.





Ouders hebben massaal gereageerd op de oproep en 3.454 kinderen meldden zich aan. 81,5 procent van hen kreeg ook zijn top 3-school toegewezen. Maar 618 leerlingen vielen voorlopig uit de boot. Voorlopig, want er zijn nog zo'n 1.600 plekken te verdelen en kinderen zullen ook dubbel op wachtlijsten staan, dus er zal nog heel wat veranderen.





Zo'n 20 scholen van de 66, deden niet mee en zullen dus pas op 21 april met hun inschrijvingen starten. Daar zijn ook heel wat Joodse en methodescholen bij zoals de Steinerschool, en vijf grote college's of de zogenaamde 'elite'-scholen, zoals Xaverius, Sint-Lievens en OLV Pulhof. Zij starten eind april met de inschrijvingen. "Dus moeten we nu gaan kamperen aan een college om onze dochter in te schrijven. Eigenlijk zijn we daar echt tegen. Maar voor onze eerste keuzes, via MeldJeAan, hebben we plaatsen 127 en 62. We kunnen dus niet anders dan kamperen want we staan gewoon te ver op de wachtlijst", vertelt mama Kristien Vastenavondt.





Alle scholen mee

De schepen begrijpt de kritiek en dringt er ook op Vlaams niveau op aan om het aanmeldsysteem te verplichten voor alle scholen in een capaciteitszone.





"Wij zijn tevreden met deze cijfers en het systeem maar we begrijpen uiteraard dat niet alle ouders tevreden zijn. We hebben nu al 3.245 kinderen wél kunnen inschrijven, dat is een mooi cijfer. Maar het is koffiedik kijken naar eindresultaten want door de dubbele inschrijvingen en de 20 scholen die niet meededen, zal er nog heel veel verschuiven. Het is dus te vroeg om conclusies te trekken. Wij zouden wel willen dat ook de overige 20 scholen meestappen in het systeem, dan zal het uniform en eerlijk zijn voor iedereen, daar dringen we op aan bij de minister", stelt schepen Marinower.





400 open plaatsen

Opvallend, van alle plaatsen die beschikbaar waren, zijn er ook nog een 400-tal open. "Maar dat zijn vooral plekken in zeer gespecialiseerde scholen. We gaan mensen niet verplichten om bijvoorbeeld voor slager te kiezen."





Het LOP wijst er wel op dat de verdeling nu tenminste eerlijk verloopt. "Vroeger konden gegoede gezinnen gaan aanschuiven in twee of meerdere scholen, en een alleenstaande moeder amper in één. Nu kan iedereen in vijf scholen inschrijven, ongeacht de achtergrond. Dat is belangrijk," zegt Eric Boels van het Lokaal Overlegplatform (LOP).





Een ideale oplossing lijkt momenteel niet voor de hand te liggen.





Voor de meeste ouders is het wachten tot mei, dan vervallen alle niet gebruikte plekjes in alle scholen.