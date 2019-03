600 mensen testen e-bike aan Park Spoor Noord Jan Aelberts

16 maart 2019

11u24 0 Antwerpen Elektrisch fietsen is duidelijk hot in Antwerpen. Vandaag kon iedereen die zo’n e-bike wilde testen op de trappers aan Park Spoor Noord. Nu ja, iedereen. “De zeshonderd plaatsen die we hadden, zijn allemaal uitverkocht”, zegt Maksim van de organisatie.

“Het publiek is gemiddeld wat ouder. Toch is er ook interesse bij jonge mensen. Ook zij zoeken een manier om vlot, of toch vlotter dan met de auto, door de stad te rijden.”

Mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) opende het parcours. “We zijn heel blij met het E-Bike Test Event,” zegt Kennis. “De elektrische fiets is een slimme manier om je vlot door de stad te verplaatsen. Steeds meer mensen laten hun auto staan.”

Naast een testritje, stonden fietsenhandelaars en -constructeurs paraat om uitleg te geven over de e-bike. Het E-Bike Test Event in Antwerpen is het grootste testparcours voor elektrische fietsen in ons land.