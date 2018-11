600 koorzangers openen Winter in Antwerpen NBA

29 november 2018

13u43 0 Antwerpen Meer dan 600 koorleden en K’s Choice openen op 8 december Winter in Antwerpen. De festiviteiten starten voor het eerst al in de namiddag.

Vanaf 15 uur duiken honderden zangers en zangeressen op in de binnenstad om het beste van zichzelf te geven. “De deelnemende zanggroepen komen uit alle hoeken van Vlaanderen en zijn erg divers”, legt burgemeester Bart De Wever uit. “Er zijn kinder- en seniorenkoren, en een veelzijdig repertoire gaande van klassieke liederen, pop en gospel tot wereldmuziek en alles daar tussenin. Het wordt ongetwijfeld een warm en hecht begin van de kerstperiode.”

Bezoekers van de kerstmarkt en shoppers in het centrum zullen er niet naast kunnen kijken en luisteren. Er zullen telkens meerdere koren op het Astridplein, de Wapper, de Meir (ter hoogte van beeldhouwwerk De Hand), de Groenplaats, de Handschoenmarkt, de Grote Markt en het Steenplein staan, die elk een halfuur lang zingen.

De zanggroepen die op het Steenplein staan vertrekken rond 17 uur richting het Operaplein. Onderweg sluiten de andere koren uit het centrum aan. Daarbij zingen ze het speciaal gemaakte themanummer van het luisterverhaal van Winter in Antwerpen. Om tot slot met honderden tegelijk zingend toe te komen op het Operaplein, waar ze de fakkel doorgeven.

Van 17.45 uur tot 18.20 uur staat het stemmig verlichte Operaplein vervolgens in vuur en vlam voor de apotheose van het openingsfeest. Onder leiding van dirigent Hans Primusz geeft K’s Choice een akoestisch concert met eigen nummers. Als uitsmijter zingt zowel op de Grote Markt als op de Groenplaats een koor de avond in, van 20 tot 20.30 uur.

Het openingsfeest is het officiële startschot van Winter in Antwerpen, het evenement dat de hele binnenstad tot en met 6 januari omtovert in een magisch winterwonderland.