600 Koerden betogen tegen Turkse bezetting 05 februari 2018

02u27 0 Antwerpen Zeshonderd Belgische Koerden en sympathisanten verenigden zich zaterdagmiddag in de binnenstad van Antwerpen om te protesteren tegen de Turkse bezetting van de Koerdische regio Afrin, in het noorden van Syrië. De betogers begonnen hun actie op het Sint-Jansplein en trokken onder politiebegeleiding naar het Conscienceplein.

"Koerden van heel het land zijn hier vandaag in Antwerpen om hun stem te laten horen", vertelt de 18-jarige betoger Dilara Akbulut uit Antwerpen. "Zowel de nationale als internationale politiek doet niets tegen de invasie van Turks president Erdogan. Turkije heeft niks te zoeken in Syrië, hun optocht moet gestopt worden, en dat laten wij vandaag aan de wereld horen."





In andere Europese steden klonk zaterdagmiddag dezelfde boodschap. Er was een grote politiemacht met inspecteurs in burger aanwezig om alles in goede banen te leiden. Er hing ook heel de dag een politiehelikopter boven de stad. "Die maakte deel uit van onze korpsactie, die we twee keer per week organiseren, en was dus niet speciaal ingezet voor de betoging", klinkt het bij de lokale politie.





"Uiteraard waren wij wel extra waakzaam." (BSB)