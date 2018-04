60 jaar stedenband gevierd met taart 27 april 2018

02u50 0

In Sint-Petersburg werd gisterenavond ook de 60 jaar stedenband tussen beide steden gevierd met een grote taart. Zestig jaar geleden zaten we nog in volle Koude Oorlog toen Sint-Petersburg nog Leningrad heette. Burgemeester Bart De Wever en vicegouverneur Vladimir Kirillov ontmoetten elkaar en hadden onmiddellijk al een onderwerp om over te praten: zowel Antwerpen als Sint-Petersburg liggen grotendeels open door wegenwerken met een verkeersinfarct als gevolg.





"Peter de Grote die Sint-Petersburg startte was ook fan van Antwerpen. Hij bezocht onze stad en zorgde ervoor dat zijn kathedraal net een halve meter hoger was dan de onze", vertelde burgemeester Bart De Wever.





"Economisch is Sint-Petersburg enorm belangrijk. Heel de missie hebben we ook gevoeld hoe dankbaar de Russen zijn dat wij hier zijn." (NBA)