60.000 euro cash gevonden bij drugsbende 23 februari 2018

02u35 0 Antwerpen De inkt van het Stroomplan was amper droog of de politie sloeg gisterenmorgen toe met een razzia tegen een dealernetwerk in Antwerpen. Dertien verdachten werden gearresteerd, bijna één kilo cocaïne en 61.000 euro cash geld in beslag genomen.

Het onderzoek naar dit dealernetwerk was in het najaar van 2017 gestart met een telefoontap van een verdachte. De speurders stootten op een man die drugs verkocht in heel Antwerpen. Hij had een aantal koeriers voor hem werken. De telefoontaps werden uitgebreid tot begin deze week beslist werd om de verdachten te arresteren.





Donderdagmorgen werden in Antwerpen, Berchem en Borgerhout huiszoekingen uitgevoerd. Eén huiszoeking vond plaats in Jette (Brussel).





In totaal werden dertien verdachten voorgeleid bij de onderzoeksrechten. Het gaat vooral om Marokkaanse mannen, waarvan een aantal illegaal in het land verblijven. De meeste verdachten blijven voorlopig in de gevangenis.





Marokko

De actie was perfect getimed want het dealernetwerk had bijna één kg cocaïne (875 gram) in huis. De drugs werden aangevoerd vanuit Nederland. Naast cocaïne werden ook kleine hoeveelheden heroïne, hasj en amfetamines aangetroffen.





De hasj en heroïne werd vooral verhandeld via een drugslijn vanuit Marokko naar België.





Bij verschillende verdachten werd in totaal zo'n 61.750 euro aangetroffen. Dat geld is vermoedelijk afkomstig van drugsverkoop en werd dus ook geconfisqueerd.





De actie van gisterenmorgen was een samenwerking tussen de lokale recherche, het drugsondersteuningsteam, het arrestatieteam en de hondenbrigade.





(PLA)