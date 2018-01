6.500 euro om weddingplanner te worden EERSTE PRAKTIJKOPLEIDING IN VLAANDEREN DUURT TWEE WEKEN DAVID ACKE

30 januari 2018

02u44 0 Antwerpen De Antwerpse Kim Van der Heyden start in maart met de eerste praktijkgerichte opleiding tot weddingplanner in Vlaanderen. De cursus, die twee weken duurt, kost 6.500 euro. Er hebben zich al zes kandidaten aangemeld. Tijdens de opleiding bezoeken de deelnemers tien locaties en krijgen ze les van twintig coaches.

Kim Van der Heyden, weddingplanner van beroep, lanceert The Wedding Academy. In twee weken tijd word je klaargestoomd om iedere bruiloft tot in de details te plannen. De eerste opleiding 'wedding planner & designer' vindt plaats van 12 tot en met 23 maart. Deelnemers zullen elke dag op een andere unieke trouwlocatie over heel Vlaanderen gecoacht worden.





Jaar opgevolgd

Vervolgens worden de deelnemers nog een jaar opgevolgd en zal hun bedrijf per kwartaal worden doorgelicht. Kostprijs: 6.500 euro. "Dat lijkt heel veel maar na die twee weken intensieve praktijklessen heb je twintig coaches bij wie je altijd terecht kan, je hebt meteen tien mooie locaties in je portefeuille en heel wat contacten die je als weddingplanner niet kan missen. Zo werken we samen met UNIZO, Insights Benelux, Bruid & Bruidegom Magazine en House Of Weddings", vertelt Van der Heyden.





De opleiding tot weddingplanner is niet nieuw. Zo kan je aan Syntra ook een opleiding volgen. Maar die zijn volgens Van der Heyden te theoretisch. "Ik heb al de mogelijke cursussen doorgenomen en stond versteld wat cursisten voorgeschoteld krijgen. Dat ze in China in het rood trouwen omdat wit de kleur van de dood is, daar ben je hier niets mee. Uit eigen ervaring heb ik ondervonden dat je op de werkvloer het meeste leert."





Tegelijkertijd wil de weddingplanner het beroep beschermen tegen negatieve ervaringen die verloofden wel eens hebben met weddingplanners.





Negatief imago

"Tegenwoordig kan iedereen zich te pas en te onpas weddingplanner noemen zonder voldoende opleiding of attest. Hierdoor komen mensen wel eens in contact met slechte weddingplanners waardoor het beroep een negatief imago heeft. Dit willen we met The Wedding Academy in de toekomst vermijden", aldus Van der Heyden. Een win-winsituatie volgens haar. Van der Heyden pleit zelfs voor en erkende opleiding aan hogescholen en universiteiten.





De cursisten komen toe op het kasteeldomein Hof Ter Linden in Edegem. "Daar worden ze meteen ondergedompeld in de materie. Er staat een foodtruck hen op te wachten waar ze kunnen genieten van iets lekkers. Maar tegelijk is dit de start van hun eerste sessie. Wat is een goede foodtruck? Welke attesten moet die kunnen voorleggen? Waar vind ik de juiste foodtruck? Allemaal vragen die je in een theoretische cursus niet voorgelegd krijgt." Daarna trekken ze onder andere naar HAVN Church in Antwerpen, het kasteel van Hoei en Kasteel van Leeuwergem in Zottegem.