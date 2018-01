6.000 worstenbroden vliegen de deur uit 02u50 11 Foto Klaas De Scheirder Vanessa Roggeman met een plateau vol kraakverse worstenbroden. Antwerpen Antwerpenaren houden halsstarrig vast aan de traditie van 'Verloren Maandag'. In de hele stad was het lang aanschuiven bij de bakkers en de cafés deelde maar al te graag worstenbroden en appelbollen uit.

Over het ontstaan van de traditie doen er verschillende mythes de ronde. Volgens de ene was het de dag dat de ambtenaren van de stad hun eed aflegden en daarna feest vierden, en was de dag dus 'verloren'. Om het feestje voor de stad betaalbaar te houden, werden er vleesbroodjes uitgedeeld. Of het komt uit de haven waar de grote natiebazen hun arbeiders trakteerden op een drankje. Om hen ook iets warms aan te bieden, werd het onverkoopbare vlees in een broodje gedraaid.





Wat het ook wezen mag, voor de bakkers blijft deze eerste maandag na Driekoningen een absolute hoogdag. "Bij ons gaan maar liefst zesduizend worstenbroden en appelbollen over de toonbank. De interesse voor de feestdag neemt zeker niet af, integendeel, meer en meer bedrijven trakteren hun werknemers op worstenbroden en appelbollen. Het vergt van ons een extra inspanning en extra personeel, maar het is het zeker wel waard", zegt Vanessa Roggeman van bakkerij Dellafaille. (NBA)