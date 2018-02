6.000 technici gezocht in 't Stad 09 februari 2018

Antwerpse technologiebedrijven zijn op zoek naar 6.000 technici. Maar die vacatures ingevuld krijgen, blijkt geen sinecure. De technologie-federatie Agoria komt met die cijfers na een onderzoek. De bedrijven zijn vooral op zoek naar informaticaspecialisten, ingenieurs en technici. Maar evengoed laaggeschoolden en 55-plussers zijn meer dan welkom. Het grote probleem volgens Agoria is het vinden van gemotiveerde werkkrachten. Ze vragen daarom dringend maatregelen om werkzoekenden alert te houden. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat hoe langer iemand werkloos is, hoe moeilijker het wordt die persoon opnieuw in te schakelen op de arbeidsmarkt.





(ADA)