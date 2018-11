6.000 mensen komen wandelen Joe Night Walk volledig uitverkocht NBA

06 november 2018

15u32 0 Antwerpen Wandelen is hip, dat mag wel duidelijk zijn. In vijf dagen tijd was de Joe Night Walk volledig uitverkocht. “Mensen zijn altijd op zoek naar dat tikkeltje meer, naar de beleving,” vertelt organisator Golazo.

Na de Ten Miles, de Urban Trail, de Night run, kan Golazo straks opnieuw een populair event op zijn naam schrijven. De Joe Night Walk zal in december voor het eerst doorgaan maar de 6.000 plaatsjes waren al snel gevuld, zelfs toen er nog eens 700 plaatsen werden bijgecreëerd. “Wandelen is de meest toegankelijke vorm van bewegen en we merken ook dat er een jonger publiek zich aangetrokken voelt tot het wandelen. Toch is er ook een verschuiving, mensen sluiten zich minder aan bij wandelclubs, maar gaan daarbuiten wel veel meer wandelen,” vertelt Greg Broeckmans van Golazo. Ook in Duitsland is wandelen helemaal terug van weggeweest, vooral de jongeren trekken meer en meer de natuur in. Niet om te lopen, maar om te wandelen, ondertussen werd de term ‘Waderlust’ wereldwijs opgepikt. “We willen op die trend inspelen want we zien dat er voor lopers heel wat belevingsruns zijn maar niet voor de wandelaars. Daar is de Joe Night Walk het antwoord op. Door een feeëriek verlicht Antwerpen 10 kilometer wandelen. Zoals bij de Urban Trail ligt de nadruk op beleving in plaats van op prestatie. Maar we concentreren ons niet zozeer op de toeristische plekjes van Antwerpen, wel op een leuke tocht met muziek en andere acts. We gaan onder andere door de voetgangerstunnel naar Linkeroever en met de boot komen de wandelaars weer terug. De meeste deelnemers komen dan ook uit het Antwerpse maar er zijn toch 1000-tal die van buiten de provincie komen. Het publiek is ook vrouwelijker en ietsje ouder dan op de runs, gemiddeld zitten we tussen de 40 en 60 jaar.”

Onderweg krijgen de deelnemers ook nog een warme soep aangeboden en er zullen jenevers, of niet-alcoholische drank, zijn na de wandelingen.