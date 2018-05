55 gestolen voorwerpen teruggevonden na huiszoeking 11 mei 2018

Een 25-jarige vrouw pleegde dinsdagmiddag een diefstal in een stoffenwinkel op het Kiel in Antwerpen. Een getuige kon de verdachte herkennen en zo kon de politie haar identificeren. Er werd een huiszoeking uitgevoerd op het adres van de verdachte. Bij de huiszoeking werden verschillende zakken met gestolen kledij en accessoires gevonden. Aan het einde van de huiszoeking kwam de verdachte samen met een andere vrouw het appartementsgebouw binnengewandeld. Beiden hadden allerlei winkeltassen bij zich. In één van de tassen vond de politie de gestolen spullen uit de stoffenwinkel. Beide vrouwen werden gearresteerd en meegenomen naar het politiebureau op de Noorderlaan. De buit bestaande uit kledij, accessoires en cosmetica werd in beslag genomen. Er werden in totaal 55 gestolen voorwerpen geteld. (BSB)