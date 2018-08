53 pv's voor vuilzakken op feestdag 17 augustus 2018

02u26 0 Antwerpen Elke feestdag is het prijs: de straten lagen weer afgeladen vol met afval. De stad hield woensdag daarom ook een 'feestdagactie'. 53 pv's werden uitgeschreven en 530 mensen werden gesensibiliseerd.

Er werden controles uitgevoerd op de Meir en in Antwerpen Noord, onder andere in de Gemeentestraat, maar ook in de Van de Wervestraat en in Wilrijk aan de Heystraat. "Verder hebben onze mensen ook zwaar ingezet op sensibilisering. We merken dat die geüniformeerde actie wel effect heeft, buurtbewoners zijn dankbaar en wijzen onze diensten ook op andere pijnpunten", zegt Johan Vermant, woordvoerder voor burgemeester Bart De Wever.





Ook het 'clean team' ging woensdag in dezelfde wijken op pad, zij staan in voor het echte sluikstort. Zij konden 230 kilo aan achtergelaten zakjes en dergelijke opruimen.





De stad kreeg sinds de hervorming van de dienst heel wat kritiek te slikken dat de straten enkel maar vuiler werden en er minder controles zijn. "We zien nu dat gerichtere controles, zoals deze feestdagactie of specifieke camera-acties, meer effect hebben. Amper 2 procent van pv's rond sluikstort kwam in 2012 van cameratoezicht. Dat is nu al 23 procent", zegt Vermant nog. (NBA)