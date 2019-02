52ste okapibaby in Antwerpse Zoo heet Ubundu



PhT

26 februari 2019

11u58 0 Antwerpen Precies een maand na zijn geboorte kun je vanaf nu okapibaby Ubundu zien rondhuppelen in de Zoo. Het is al de 52ste okapi die in de Antwerpse dierentuin ter wereld komt. Ubundu is het eerste jong van vrouwtje Lindi en van het ervaren mannetje Bondo.

De geboorte is sowieso goed nieuws voor de bedreigde diersoort, maar is nog voor een andere reden historisch. Precies honderd jaar geleden was de Antwerpse Zoo de allereerste dierentuin ter wereld waar je een okapi kon zien. De okapi is een verwant van de giraffe. Antwerpen coördineert ook het kweekprogramma voor okapi’s in Europese dierentuinen. De streepjes van deze dieren zijn verwerkt in het logo van de Zoo.

Lange dracht

Met Ubundu erbij telt de Zoo nu vijf okapi’s. Het jong woog bij de geboorte 24,5 kilo en had een schofthoogte van 86 centimeter. De dracht was met 443 dagen een maand langer dan gemiddeld. Ubundu is genoemd naar een stad in Congo. Volgens dierenverzorgster Nathalie is de baby erg meegaand. “Hij drinkt goed en volgt mama Lindi vlotjes. Zelfs op de weegschaal stapt hij met gemak.”

Het laatste jong dat in de Zoo het levenslicht zag, was Qira in 2015. “Met het kweekprogramma willen we een reservepopulatie opbouwen”, zegt Sander Hofman, beheerder van het internationale stamboek voor okapi’s. “Die populatie moet genetisch gezond zijn. Wij zijn de ‘matchmaker’ voor nieuwe koppels. Onze Bondo is dé belangrijkste okapiman in het wereldwijde kweekprogramma. Hij heeft de beste genen.”