51-jarige kritiek na zware caféruzie 09 juli 2018

Een man van 51 jaar is in de vrijdagnacht levensgevaarlijk gewond geraakt tijdens een gevecht in een café in de Van Arteveldestraat. "Het slachtoffer zou het café zijn binnen gekomen en daar een duw gekregen hebben", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. Hij viel op het voetpad en bleef liggen. Hij liep ernstige verwondingen op. Het lijkt erop dat de twist eerder op de avond al ontstond in hetzelfde café. Het slachtoffer kreeg een slag en belandde met zijn hoofd tegen de toog. Buiten kreeg hij nog enkele klappen. De verdachten, twee mannen van 41 en 42 jaar, zaten nog in het café toen de politie arriveerde. Ze zijn gearresteerd. (BSB)