51,9 miljoen euro volstaat niet voor Antwerps onderwijs: Vlaamse overheid trekt nog eens 9 miljoen euro uit voor extra plaatsjes philippe truyts

05 april 2019

19u15 0 Antwerpen De komende drie jaar komen er 5.675 plaatsen bij in 62 Antwerpse scholen. Het leeuwendeel gaat naar het secundair onderwijs met bijna 5.000 stoelen. Kleuter- en lagere scholen krijgen er 700 plaatsen bij. De Vlaamse regering trekt daarvoor 51,9 miljoen euro uit. Vrijdag kwam er nog eens negen miljoen euro bij. Antwerpen moet dat geld nog in projecten gieten.

De Vlaamse regering pompte de afgelopen vijf jaar 2,5 miljard euro in scholenbouw. Antwerpen nam daar een flink deel van voor zijn rekening, omdat de nood er al een decennium hoog is. Om de groei in kaart te brengen, is deze legislatuur voor het eerst een capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur opgesteld. “Die wetenschappelijke studie geeft aan wat het aanbod aan plaatsen is in steden en gemeenten en waar er plaatsen te kort zijn. Gemeenten en scholen kunnen zo beter plannen”, zegt Katrien Rosseel, woordvoerster van Hilde Crevits (CD&V).

Blijven investeren

De capaciteitsmonitor bracht aan het licht dat er tot het schooljaar 2024-2025 liefst 7.555 extra plaatsen nodig zijn in het Antwerps secundair onderwijs en 3.456 in de Antwerpse basisscholen. De inspanning die de komende drie jaar wordt geleverd, volstaat dus niet. Katrien Rosseel: “De volgende Vlaamse regering zal opnieuw moeten investeren.”

Blikvangers bij de nu al toegekende extra stoetjes voor het Antwerpse basisonderwijs zijn De Toverboom in Antwerpen-Noord (300 plaatsen), Sint-Lambertus in Ekeren (70 plaatsen) en De Trampoline in Deurne (50 plaatsen). De Spectrumschool in Antwerpen – secundair onderwijs – maakt werk van 350 bijkomende plaatsen tot 2022. Het stedelijk lyceum Kasteelstraat krijgt 240 zitjes, het Technicum Noord-Antwerpen tweehonderd extra.

“Enorme uitdaging”

Schepen van Onderwijs Jinnih Beels (sp.a) is tevreden over de beslissing van de Vlaamse regering. “We blijven wel vragende partij voor extra investeringsmiddelen om het capaciteitsprobleem op te lossen. De uitdaging is dan ook enorm. Tegen het einde van deze legislatuur (2024) zijn meer dan 11.000 bijkomende plaatsen nodig. Daarnaast moeten we voldoende leerkrachten vinden.”

Voor de negen miljoen euro die Vlaanderen vandaag nog bovenop het pakket van 51,9 miljoen euro aan Antwerpen toekende, zullen de onderwijsnetten in overleg een aantal projecten moeten selecteren.