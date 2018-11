506 nieuwe camera’s erbij in premetrostations Politie kan beelden live vanop afstand bekijken Nina Bernaerts

07 november 2018

17u34 0 Antwerpen Vervoersmaatschappij De Lijn trekt 1,4 miljoen euro uit om zijn cameranetwerk een stevige upgrade te bezorgen. Er worden 506 nieuwe camera’s geplaatst in alle metrostations. De Lijn zal ook de ontbrekende schermen plaatsen voor realtime reisinfo.

Het cameranetwerk van De Lijn in de metrostations is aan een update toe, op de laatste ondernemingsraad werd dan ook beslist om 506 nieuwe camera’s te plaatsen. De nieuwe camera’s worden geplaatst in de stations Plantin, Diamant, Meir, Groenplaats, Van Eeden, Elisabeth, Handel, Schijnpoort en Sport. Daar passeren de trams van lijnen 2, 3, 5, 6, 9 en 15.

Premetrostation Opera krijgt bij de huidige renovatie ook nieuwe camera’s. In de premetrostations Astrid en Zegel hangen al moderne camera’s. Dit geldt ook voor de evacuatiestations Carnot, Drink, Morkhoven en Foorplein. Deze stations zijn niet in gebruik, maar dienen als nooduitgang.

Elk station krijgt 50 tot 70 camera’s. Ze bewaken de ingangen, gangen naar de perrons, roltrappen en vaste trappen en de perrons. Het gaat om een investering van ongeveer 1,4 miljoen euro. “Met de camera’s volgen we het reilen en zeilen in de ondergrondse stations. Het zijn onze ogen op het terrein. Ze verhogen de sociale veiligheid en ze hebben ook een ontradingseffect. De beeldkwaliteit van deze camera’s maakt ook gezichtsherkenning vanop grotere afstand mogelijk”, zegt woordvoerder voor De Lijn, Tom Van de Vreken.

Nooit meer verdachte uit oog verliezen

Het zal vooral een extra handigheid zijn voor de politie de live toegang zal krijgen tot de beelden en zo ook personen kan volgen. Momenteel is het nog zo dat als een persoon door de politie opgemerkt wordt op de Meir en gevolgd wordt, de politie hem of haar uit het oog verliest zodra die persoon een premetrostation induikt. Dankzij de nieuwe camera’s zal de politie live toegang krijgen. “In 2017 alleen al heeft de politie 694 keer beeldmateriaal opgevraagd, 100 keer ging het om beelden van een voorval in een premetrostation. Daarnaast werden ook beelden opgevraagd voor bijvoorbeeld de reconstructie van het traject dat iemand had afgelegd”, vertelt Van der Vreken. Met de nieuwe camera’s zal de politie live de regie van deze camera’s kunnen overnemen en de beelden in de eigen kantoren kunnen binnentrekken. Dat is nu al het geval voor de vernieuwde stations Astrid en Zegel.

Realtime reizigersinformatie

Waar de reizigers vooral op zitten te wachten is de realtime info in verschillende premetrostations. De Lijn maakt werk van de informatiepanelen. De premetrostations Elisabeth, Handel, Schijnpoort en Sport krijgen bij de installatie van de nieuwe camera’s ook schermen voor realtime reisinformatie. Het gaat om de stations op de premetrolijnen 2, 3, 5 en 6. De stations van Eeden, Groenplaats, Meir, Diamant en Plantin hebben al zulke schermen.