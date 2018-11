500 meter lang springplezier komt naar Antwerpen ADA

12 november 2018

17u20 0

Dat springkastelen enkel iets is waar kinderen zich op kunnen amuseren is al lang verleden tijd. Heel wat van die springpaleizen zijn tegenwoordig op maat gemaakt van volwassenen. Van 14 tot 23 december kan je je in de Waagnatie uitleven op The Beast, ‘s werelds langste opblaasbare hindernnissenbaan. Van USA, UK, Japan, Chili en Singapore over Zweden: The Beast reist de hele wereld rond, maar is eigenlijk puur Belgisch. Voor het eerst sinds lang wordt een deel van het gigantische springkasteel vol uitdagingen en hindernissen nog een keer opgeblazen in eigen land. Voor een halfuur springen betaal je 13,5 euro en je krijgt er de speciale ‘Beast-sokken’ met extra grip bij. Naast de ‘bounce zone’ is er ook een ‘The Beast lounge’, waar je even kan uitblazen en bekomen met een drankje en hapje. Voor bedrijven of grote groepen zijn er trouwens exclusieve privéslots. In 2018 werd The Beast door Guinness World Records bekroond tot langste opblaasbare hindernissenbaan ter wereld.

Voor wie niet kan wachten tot kerst is er op 21 december een ‘Santa Run’. Christmaslovers kunnen het hindernissenparcours verkleed als kerstman -of vrouw afleggen en ook de bekende Coca Colatruck zal er staan.

Info en tickets vind je op www.thebeastantwerp.com.