500 kaarsjes voor "perfecte gotische toren" PASTOOR RUDI MANNAERTS GOOIT VALSE BESCHEIDENHEID OVERBOORD NINA BERNAERTS

28 augustus 2018

02u34 0 Antwerpen Het is de meest perfecte gotische toren, al 500 jaar, toch volgens pastoor Rudi Mannaerts. Samen met ToPa werkt hij aan een lezingenreeks en viert hij mee dat de noordelijke kathedraaltoren al 500 jaar het symbool van Antwerpen is. "We laten voor één keer die valse bescheidenheid achterwege. Dit is objectief de mooiste toren."

Het is pastoor Rudi Mannaerts, die enkele jaren geleden samen met ToPa (Toerisme Pastoraal Antwerpen) de bal aan het rollen brengt. Zij zagen al een tijdje die fameuze 500ste verjaardag aankomen, maar een nakende restauratie van de toren dreigde de plannen te fnuiken. "Dus hebben we de plannen weer opgeborgen, een feest als de toren is ingepakt, heeft weinig zin. Maar bij een lezing kwamen we te weten dat de renovatie alsnog uitgesteld werd. Dan moesten we plots snel in actie schieten", vertelt Mannaerts.





Alles rond krijgen betekent vooral een zo volledig mogelijke geschiedenis schetsen van bouwwerken, die 100 jaar duurden, en de 500 jaar die erop volgde.





"We willen niet enkel een encyclopedisch verhaal vertellen, noch een puur anekdotisch verhaal. Het moet een beetje van beide zijn."





Onafgewerkt

Toch blijkt de reconstructie van het verhaal geen sinecure, en dat begint al bij de architect.





Iedereen kent Pieter Appelmans, maar aangezien de bouw 100 jaar geduurd heeft, waren er verschillende architecten en bouwmeesters bij betrokken. "En zijn de plannen die uiteindelijk zijn uitgevoerd ook echt de originele plannen van Appelmans geweest? Wie welke invloed heeft gehad, is eigenlijk niet duidelijk. Als Appelmans ergens wordt afgebeeld, is het wel steevast met 'zijn kathdedaal', puur om hem herkenbaar te maken. Nochtans zijn die afbeeldingen al fout want Appelmans had wel degelijk twéé grote torens voor ogen."





Die tweede toren kwam er niet, volgens de algemene overlevering door een gebrek aan geld, volgens Mannaerts net door een teveel aan geld. "Je moet goed weten dat er eerst op de noordelijke toren werd gefocust. Een huzarenstukje, toen al. Terwijl een kleine kerktoren op het zuidelijke gedeelte bleef dienst doen terwijl er gebouwd werd. Antwerpen zat echt in zijn gouden eeuw toen, de kassa rinkelde. Voor de tweede toren werd daarom eerst besloten om de kathedraal een heel stuk te vergroten. Die muren staan er ook, nu rond een binnentuin, aangrenzend aan de Melkmarkt. Tijdens die werken brak er een brand uit die heel wat verwoestte. Ze besloten om te focussen op de heropbouw. Daar kroop veel geld in, waardoor er voor de tweede toren uiteindelijk geen geld meer over bleef."





De noordelijke toren groeide wel uit tot het symbool van de stad. "Het is dan ook de meest perfecte gotische toren ter wereld. En dat zeg ik niet als Antwerpenaar, dat zeg ik objectief als kunsthistoricus. Er is geen enkele die zo geleidelijk aan naar één punt gaat, in een vloeiende pennentrek. En ook, na 600 jaar staat de toren nog steeds recht, volgens Suske en Wiske dankzij dierenhuiden, en deels klopt dat wel. Maar we mogen ook niet meewarig doen over de ingenieurs van toen. We weten niet hoe diep de fundamenten in de grond zitten. Alleszins diep genoeg om al die tijd kaarsrecht te blijven staan."





Tiental arbeiders

Het duurde 100 jaar om de toren te realiseren, met slechts een tiental arbeiders. "Iedereen denkt steeds aan een mierennest van werkers zoals de piramides maar dat is gewoon niet mogelijk, je hebt maar een beperkt aantal vierkante meters om op te werken. Daarom heeft het ook lang geduurd. De eerste twee of drie generaties arbeiders zullen het uiteindelijke resultaat zelfs niet gezien hebben."





Dramatische liefdes

Ook was de kathedraal verschillende keren het decor voor dramatische liefde.





"Eind 19de eeuw komt het toerisme op gang en zo kwamen er bezoekers naar de kathedraaltoren. Daarom werd er beneden een loket gebouwd om toegangskaartjes te verkopen voor de klim. In 1913 leert Maria uit de volkse Montignystraat Willy uit de burgerlijke Baron d'Hanislaan kennen. De twee worden verliefd. Tegen de zin van hun ouders uiteraard. De twee besluiten dat ze liever onmiddellijk eeuwig samen zijn dan een levenslang apart. Ze sturen nog brieven vanuit de kathedraaltoren om uiteindelijk vanop het hoogste platform zich te pletter te storten. In de loop van de jaren zouden nog twee mensen gesprongen zijn. De toren werd in de jaren 60 afgesloten voor het publiek."





Feest

Zaterdag 1 september wordt de verjaardag uitgebreid gevierd. Een goddelijke tussenkomst? "Het is niet gelogen, de geschriften zijn duidelijk; de Onze-Lieve-Vrouwetoren werd op 1 september 1518 gewijd. En dat valt nu met een gelukkige toevalligheid op een zaterdag."





Topa organiseert verschillende lezingen en zal in de Sint-Andrieskerk ook een echte Antwerpse mis voordragen. Zaterdagavond zal de stad de lichten aansteken met optredens van onder andere Tourist Le MC die een eigen ode brengt aan de toren. En de beiaardiers laten de klokken luiden.