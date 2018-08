500 handtekeningen voor behoud van 'Den Boston' 20 augustus 2018

Al 500 mensen hebben de petitie voor het behoud van het postpunt in 'Den Boston' in de wijk Luchtbal getekend. Op 4 augustus 2018 kondigde Bpost aan dat ze het enige postpunt in de wijk wil sluiten dit najaar. 'Den Boston' wordt dan weer een gewone krantenwinkel. Het postkantoor in de Noorderlaan blijft wel open. "500 handtekeningen in een buurt van 6.000 inwoners, dat is meer dan 8 procent" zegt mede-initiatiefneemster, sp.a-kandidate Jeanine Dorikens. "Dan is er toch een teken dat er iets misloopt in de buurt. Voor sommige mensen lijkt een postpunt misschien banaal, maar voor ons is dit het zoveelste teken dat het sociale weefsel in onze buurt is aangetast." (BJS)