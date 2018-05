50-plussers gaan naakt voor de kunst 12 mei 2018

02u38 0 Antwerpen In het districtshuis van Deurne loopt een opvallende expo. Fotograaf Jan Dirkx kon heel wat vrouwen boven de 50 overtuigen om naakt voor zijn lens te kruipen. Hij wil jonge mensen tonen dat ze geen vrees moeten hebben om ouder te worden.

"Eigenlijk is het mijn vriendin die met het idee kwam. Ze vond mijn foto's wel mooi, ik maakte vooral portretten van multiculturele vrouwen die ook eerder jong zijn. Zij daagde me dan uit om eens oudere vrouwen te fotograferen. Die uitdaging wilde ik wel aangaan maar ik wilde een stap verder gaan en naakt gaan", zegt fotograaf Jan Dirkx (61). Modellen boven de 50 jaar die bereid zijn om naakt te poseren, ze zijn dungezaaid zou je denken, maar niets bleek minder waar. "In onze eigen vriendenkringen kregen we onmiddellijk al wat gewillige kandidaten. Dat nieuws verspreidde zich dan als een lopend vuurtje. Vrouwen die ik nog nooit gezien heb kwamen naar mij toe. Het was ongelofelijk. Een vrouw van 50 liet haar foto's zien aan haar moeder, en die wilde dan ook poseren, zij was 80. Dan waren er ook twee vrouwen met borstkanker die zich lieten fotograferen. Eentje stond zondag voor mijn lens en ging maandag onder het mes. Deze vrouwen hebben geleefd en dragen ook die boodschap mee, ze zijn wie ze zijn." Ook Greet Stappaerts (52), de vriendin van Dirkx, zit mee in de reeks. Wie de expo wil bezoeken kan terecht in het districtshuis van Deurne van vrijdag tot en met zondag steeds tussen 14 en 18 uur. De toegang is gratis. (NBA)