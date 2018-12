50 Gele hesjes opgepakt na blokkade Leien Dieter Lizen

22 december 2018

20u19 0

De bijeenkomst van gele hesjes op de Bolivarplaats is zaterdag vrij rustig verlopen. De politie was bijna even talrijk aanwezig als de manifestanten die met 150 waren. Ondanks dat er enkel toelating was gegeven voor een statische manifestatie, trok een deel van de demonstranten stadswaarts om enkele kruispunten van de Leien te blokkeren. Daarop greep de lokale politie snel in en werden 50 mensen even opgepakt. De gele hesjes lieten zich zonder problemen meenemen naar het politiekantoor. Van vandalisme was ook geen sprake.

Vanaf de Bolivarplaats begon de actie zich zaterdagnamiddag te verplaatsen langs de Leien richting binnenstad. “Daarbij werd ook het verkeer gehinderd”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom. “We hebben daarom extra mensen opgetrommeld, ook motards om de doorgang voor het verkeer zoveel mogelijk te garanderen. Aan de Nationale Bank hebben we de overgebleven manifestanten kunnen omsluiten en zijn een dertigtal personen op een bus gezet richting het politiekantoor aan de Noorderlaan.”

Voordien waren enkele aanstokers al preventief opgepakt, net als een groepje manifestanten dat zich gemaskerd richting de actie begaf.

Ondanks dat de Facebookpagina ‘Leg Vlaanderen Plat’ meer dan 15.000 leden telt was organisator

Marko Kleijn niet verbaasd over de lage opkomst. We hadden gerekend op een 300 man, uiteindelijk waren dat er maar 150. Maar we zijn nog volop mensen aan het recruteren. We wilden vandaag aantonen dat de gele hesjes ook vreedzaam kunnen betogen voor een sterkere sociale zekerheid, hogere pensioenen, lagere accijnzen en brandstofprijzen en belastingen. We vinden dat het beleid anders kan. De enorme winstpremies voor bankiers en de oprotpremies voor politici moeten afgeschaft worden. Er moet meer geld gaan naar de armsten in onze eigen samenleving en als we daardoor ergens op moeten besparen, kan dat ook op de miljardenaankoop van peperdure gevechtsvliegtuigen”.