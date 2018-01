50.000 euro voor 'Let's go Urban' 31 januari 2018

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft een subsidie van 50.000 euro toegekend aan de Antwerpse organisatie Let's go Urban van sociale onderneemster Sihame El Kaouakibi. Sinds 2009 bereikt Let's go Urban met een naschools programma meer dan 1.000 jongeren tussen 6 en 30 jaar. 53 coaches staan in voor de begeleiding van de jongeren. Binnen de 'education'-pijler krijgen jongeren studiebegeleiding, begeleiding voor studieproblemen, oriëntering of middenjury. In 2017 werden in 4 trajecten ruim 450 jongeren begeleid. Om die onderwijspijler verder uit te kunnen bouwen, kent minister Crevits een subsidie van 50.000 euro toe. Daarmee kan de begeleiding op een meer structurele manier worden georganiseerd. Zo kan Let's go Urban een pool met coaches samenstellen, samenwerkingen met scholen opzetten en workshops en evenementen aantrekkelijker maken. Daarnaast kan ook een digitaal platform worden ontwikkeld waarbij vraag en aanbod samengebracht worden. (BJS)