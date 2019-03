5 x uit in Antwerpen dit weekend Onze tips voor het weekend van 9 en 10 maart. David Acke

08 maart 2019

15u09 0

Antwerpse Spookwandeling

Wie van griezelen en wandelen houdt kan zaterdagavond om 20.30 uur in Antwerpen terecht voor de Antwerpse Spookwandeling. Je wandelt zo een drie kilometer door de kleine straatjes van de stad. Onderweg hou je halt en vertelt de verteller van dienst ware en ongelofelijke verhalen. Je hoort er verhalen over zondaars en herbeleeft eeuwenoude sagen en legenden maar ook wat de Antwerpenaar eeuwen geleden bezighield en angst inboezemde. De wandeling wordt opgeluisterd met een streepje humor waardoor iedereen vanaf 10 jaar kan meewandelen. Reserveren is aangeraden via www.ghostwalk.be. De wandeling start aan het beeld Lange Wapper aan Het Steen. Een wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Prijs is 12,50 euro.

Calamartes

Het Calamartes festival gaat opnieuw van start. Volgende week staat de populaire spiegeltent opnieuw in het Hof Van Liere van de Universiteit Antwerpen. Zondag is de tent nog even dicht maar wordt de week op gang getrapt met een buurtfeest aan het MAS. Er zal muziek en animatie aanwezig zijn voor jong en oud. Verschillende foodtrucks zorgen voor een ruim assortiment aan eten en drinken. Het buurtfeest start om 12 uur. Meer info over het buurtfeest en de rest van het programma van Calamartes vind je op www.calamartes.be/programma.

ABBA vs Fleetwood Mac Party

Michael Jackson, Queen, Bee Gees en David Bowie zijn maar enkele namen die present zullen zijn op het feestje ABBA vs Fleetwood Mac Party. Dat vindt zaterdagnacht plaats in de Pekfabriek. Wie wil gaan dansen op de muziek uit de jaren ‘70 en ‘80 moet zich wel houden aan de dresscode. Zonder de nodige glitters geen feestje. Tickets zijn te verkrijgen aan de kassa en kosten 10 euro.

Carnaval Mortsel

De grootste carnavalsstoet van de Antwerpse Zuidrand trekt er zaterdag opnieuw op uit. Naast nationale carnavalsverenigingen zullen er ook heel wat internationale groepen afzakken naar Mortsel. De stoet start op zaterdag 9 maart om 14 uur aan Fort 4 via de Neerhoevelaan – Drabstraat – Liersesteenweg – Mayerlei – Van Dijckstraat – Rubensstraat - Lepelstraat - Kerkstraat – St. Benedictusstraat - Liersesteenweg - Drabstraat – Neerhoevelaan en komt rond 18 uur opnieuw aan bij Fort 4. ‘s Avonds is er nog het caranvalbal in hangar 68. Zondagmiddag om 14 uur is het aan de kinderen om te dansen tijdens het kindercarnavalsbal, opnieuw in hangar 68. Het hele programma en de route van de stoet vind je op www.www.mortsel.be/carnaval.

Leverbloempjes schitteren in kleurrijke tentoonstelling

Op het einde van de krokusvakantie presenteert Arboretum Kalmthout voor het vierde jaar op rij een tentoonstelling die helemaal gewijd is aan het leverbloempje. Leverbloempjes, of Hepatica, zijn fragiele, bodembedekkende voorjaarsbloempjes die voor een echt lentegevoel zorgen. In de tentoonstelling kun je ruim 120 verschillende cultuurvormen van het Japanse leverbloempje bewonderen. Het zijn prachtige showplanten uit privécollecties, sommige collectiestukken worden voor het eerst vertoond in België! Daarnaast bouwen de tuiniers aan een groot boslandschap waarin nog eens zoveel planten zijn verwerkt. Het is een unieke kans om met het leverbloempje kennis te maken. Zaterdag 9 en zondag 10 maart 2019 van 10 uur tot 17 uur. € 7 (jaarkaarthouders, kinderen <12 jaar en museumpas houders gratis). Een bezoek aan de tentoonstelling is inbegrepen in het toegangsticket tot het domein. www.arboretumkalmthout.be.