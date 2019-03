5 x uit in Antwerpen dit weekend Onze weekendtips voor het weekend van 15 en 16 maart. Redactie

15 maart 2019

15u46 0

Test eens een e-Bike

Altijd al eens willen fietsen op een e-bike maar is het er nog nooit van gekomen? Dan kan je zaterdag 16 maart terecht op Park Spoor Noord. Die dag wordt het park omgebouwd tot het grootste e-biketestparcours van België. Je kan er vijf fietsen uitproberen op het anderhalve kilometer lange parcours. Dankzij het tijdslot dat je gereserveerd hebt, hoef je niet aan te schuiven. Iedereen die ouder is dan zestien jaar kan zich inschrijven. Het evenement start om 10 uur en loopt tot 17 uur. Schrijf je in via www.e-biketestevent.be. Het evenement is gratis.

Radio Centraal pakt uit met bluesfestival

Radio Centraal keert voor de derde keer terug naar Het Oude Badhuis met een avond vol blues en rootsmuziek. De presentatoren van het radioprogramma Woke Up This Morning - vernoemd naar de meest gebruikte openingsvers uit de blues - presenteren een gevarieerde affiche vol Belgische artiesten en sluiten zelf de avond af met een swingende dj-set. Hans Mortelmans doet met zijn prachtige nummers in Antwerpse tongval denken aan Wannes Van De Velde. Daarna is het de beurt aan de jonge beloften Bluebird. De headliner van de avond is Walter Broes & The Mercenaries. Daarna is er nog een dansfeest. Voor deze derde editie pakken de radiomakers uit met opmerkelijke nieuwe merchandise. In een gelimiteerde opgave worden speciale ‘Woke Up This Morning-kussenslopen’ verkocht, in een ontwerp van kunstenaar en Radio Centraal-medewerker Bert Lezy. Het evenement vindt plaats op zaterdag 16 maart vanaf 20 uur in Het Oud Badhuis. Tickets kosten 10 tot 12 euro.

Griet Janssens brengt Nijntje tot leven

De tekeningen zijn kinderlijk eenvoudig en toch blijft Nijntje jong en oud inspireren. Bedenker Dick Bruna slaagt er in met zijn verhalen de verbeelding van de allerkleinste te prikkelen. In bibliotheek Arena in Deurne zal Griet Janssens de mooiste verhalen van Nijntje tot leven wekken tijdens een gezellige voorleessessie voor kinderen van 1,5 jaar tot 4 jaar. Die start om 11 uur in de bibliotheek op het Arenaplein in Deurne. Deelnemen is volledig gratis. Meer info vind je op www.ccdeurne.be.

Begijnhofwandeling

Middenin de studentenbuurt ligt het begijnhof. Als je het niet weet liggen, zou je het zomaar voorbij wandelen. Zonde. Want zodra je de monumentale toegangspoort binnenstapt, ontdek je een totaal andere wereld. Tijdens deze begeleide wandeling ontdek je de geschiedenis van het Antwerpse begijnhof en de hedendaagse restauraties en invulling. Bouwhistorica Emma Schiltz vertelt je er meer over op deze wandeling. De wandeling vindt plaats van 14 uur tot 16 uur en kost 15 euro. Voor reservaties mail je naar info@amarant.be.

Platenbeurs

Liefhebbers van vinyl kunnen zaterdag 17 maart terecht in Zaal Eskapade in Kapellen voor de Platenbeurs. Tussen 13 en 18 uur liggen zo’n 50.000 lp’s te wachten op een nieuwe eigenaar die nog graag plaatjes draait. Naast lp’s vind je er ook nog cd’s. Zaal Eskapade zal, hoe kan het ook anders, opgesmukt worden met vrolijke noten die uit de boxen zullen galmen. Drank en snacks zijn ter plekke te verkrijgen. Je betaalt drie euro inkom. Zaal Eskapade, Kapelsestraat 233, 2950 Kapellen.