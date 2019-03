5 weekendtips in Antwerpen David Acke

29 maart 2019

07u23 0

Stilte Dag

Schoten

Wie nood heeft aan rust en stilte kan zondag in Schoten terecht om een dag Shinee (kalmtemeditatie) te beoefenen. Deze dagen verlopen in stilte, tijdens de lunch worden op een ingetogen toon gedachten en ervaringen uitgewisseld. Van 10.30 uur tot 12 uur is er meditatie, en na de lunch wordt er verder gemediteerd tot 16 uur. De prijs bedraagt 10 euro. Deelnemers brengen hun eigen lunchpakket mee. Na de sessie is er nog tijd om even kort na te praten bij een kop koffie of thee en een koekje. De stille dag gaat door in het Tibetaans Instituut, Kruispadstraat 33 in Schoten.

Kunstenaarsmarkt en opening toeristisch seizoen

Boom

De gezellige Kunstenaarsmarkt is toe aan haar zesde editie. Op 31 maart kan je schilderijen, foto’s en tekeningen van heel wat exposanten bewonderen op het Vlinderplein in De Schorre. Kom langs en geniet van de mooie werken, het unieke kader en een drankje in een even gezellig decor. Let op. Op het domein is geen bancontact aanwezig. Zorg dus dat je voldoende cash bij hebt voor de aankoop van de kunstwerken, maar ook voor een hapje en een drankje. De toegang is gratis. De kunstenaarsmarkt vindt plaats op zondag 31 maart van 12 uur tot 17 uur in het Provinciaal Domein De Schorre in Boom. Tegelijk kan je in De Schorre ook terecht voor de opening van het toeristisch seizoen Rupelstreek. Meer info vind je op www.deschorre.be.

Opening café Tram 3

Antwerpen

Je wordt dertig jaar en je denkt “wat kan ik doen voor mijn verjaardag?” Lizzie Goedemé, zowat de bekendste café-uitbaatster van Antwerpen zag het groots en kwam gewoon met een nieuw café op de proppen. Haar café doopte ze toepasselijk Tram 3. De opening vindt plaats op zaterdag 30 maart, de dag van Lizzie’s dertigste verjaardag. Om 14 uur openen de deuren en om 18 uur opent DJ Baas de feestelijkheden. Om 20.30 uur nemen Ludyoviq&Bib het over en om 22 uur is het aan Gregor Terror and the Calypso Gigolos. Om 1 uur gaat het dak eraf met DJ Faisal. Place to be: Oude Koornmarkt 38, 2000 Antwerpen.

Foodtruckfestival Linkeroever

Antwerpen

Eten is een sociaal gebeuren geworden en foodtrucks zijn dan ook niet meer weg te denken uit ons leven. Hoe gekker de wagentjes, hoe liever we het hebben. Op zaterdag en zondag 30 en 31 maart strijkt het foodtruckfestival Linkeroever neer op de Boeienweide. Diverse trucks zullen gerechten aanbieden, met voor elk wat wils. De kraampjes gaan open om 14 uur en sluiten om 22 uur. Toegang is gratis, het eten uiteraard niet.

Vintage Market Schatten op Nieuw Zuid

Antwerpen

De bewoners van Nieuw Zuid nodigen iedereen uit op zondag 31 maart op hun vintage market Schatten op Nieuw Zuid. Ze verkopen hun pareltjes en laten zich hierbij bijstaan door veilinghuis Bernaerts. Er zullen vintage & design spullen te vinden zijn aan mooie prijzen. Snuister mee, of kom langs met je verborgen schat en laat er eindelijk een prijs op plakken. Er zal ook een repair café zijn van Circuit in samenwerking met de bewoners. Breng je kapotte spullen mee en geef ze een mooi, tweede leven. De vintage market gaat door van 11 uur tot 16 uur. Meer info via www.circuitantwerpen.be.