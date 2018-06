48 brandweermannen lopen elk 640 trappen 11 juni 2018

02u39 0

Met 48 waren ze, de brandweerlui van vier verschillende korpsen die zondag zo'n 640 trappen opliepen in de Silverrun. De vierde editie vond plaats op het Antwerpse Kiel in de drie Silvertopblokken. Dit jaar liepen maar liefst 225 lopers mee op de unieke trappenloopwedstrijd, een verdubbeling van het aantal deelnemers tegenover 2017.





16 kilo uitrusting

Sommige sportievelingen liepen zelfs het volledige parcours van 1920 treden solo uit, of met een estafetteploeg van drie. Maar met een 16 kilogram zware brandweeruitrusting aan je lijf een toren opjoggen, dat is ook geen kleintje. Thijs Vissers was de snelste man die de drie torens (1920 trappen) beklom, in 12 minuten en 41 seconden. Joyce Lemoine ging bij vrouwen het snelst omhoog, met een tijd van 16 minuten en 42 seconden. (DILA)