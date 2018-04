450.000 euro om dokken veiliger te maken 07 april 2018

02u29 1 Antwerpen De stad Antwerpen investeert 450.000 euro in extra beveiliging rond de dokken op het Eilandje. Er worden een zestal camera's geplaatst in de buurt van het Kattendijkdok, Houtdok, Kempisch dok en het Asiadok.

Steeds meer mensen trekken naar daar om er te werken en te wonen en met musea als het MAS en Red Star Line, ontdekken ook meer en meer toeristen de locatie. Rond de dokken worden extra signalisatieborden aangebracht. Trapladders, ontschepingsplaatsen voor hulpdiensten en locaties van de reddingsboeien worden duidelijker aangeduid aan de waterrand zodat drenkelingen sneller een uitweg vinden. "De borden zijn voorzien van een fluorescerende coating waardoor ze bovendien ook 's nachts of bij schemer gedeeltelijk oplichten en waardoor trapladders veel zichtbaarder zijn dan voorheen", zegt Philippe Beinaerts van het kabinet van burgemeester De Wever.





De stad kocht ook een nieuwe RIB aan, een dienst- en reddingsvoertuig. De RIB wordt dagelijks ingezet voor controle en toezicht. Die boten zullen binnenkort via een havenkraan snel in het water gelaten kunnen worden. "Een grotere reddingsboot kan momenteel enkel te water worden gelaten van op kaai 602 of via de slipway aan kaai 612. Dat is erg tijdrovend. Door de plaatsing van een vaste kraan dichtbij de Schelderand zullen hulpdiensten de reddings- en patrouillevaartuigen vlotter en efficiënter te water kunnen laten", aldus Beinaerts. De kraan komt aan de noordkant van de Kattendijksluis, ter hoogte van het Droog Dokkenpark, Belvédèreplein. (ADA)