45 havenarbeiders ruilen Zeebrugge in voor Antwerpen 06 juni 2018

De containertrafiek in Zeebrugge zakt al enkele jaren in door wereldwijde trafiekverschuivingen en veranderingen in allianties. Door de sluiting van de CHZ terminal in 2015 bleef er nog maar één containerterminal over, die pas na een recente overname opnieuw begint te leven. Intussen groeien in Antwerpen de containervolumes explosief. Veel Zeebrugse havenarbeiders kwamen al af en toe naar Antwerpen om de gigantische hoeveelheden te laden en te lossen. Daarom heeft PSA Antwerp aan 60 man voorgesteld hier permanent aan de slag te gaan. 45 mensen stapten effectief over naar het Antwerpse contingent, vooral chauffeurs van straddle carriers en kraanmannen. Europese regels maken een overstap mogelijk, maar opvallend aan de regeling is dat wie naar het contingent van een andere haven overstapt, niet mag terugkeren. Voor de verre verplaatsing van aan de kust, kunnen ze rekenen op een kilometervergoeding. De aanwervingen komen van pas want in 2017 werd in Antwerpen een absoluut record van 10,4 miljoen teu neergezet en ook in 2018 worden records gebroken. Het eerste kwartaal van 2018 was het beste ooit voor Antwerpen - met een groei van de containertrafiek van 9,5 procent - en maandag maakte het Havenbedrijf Antwerpen bekend dat nog nooit zo veel containers werden behandeld als in de afgelopen maand mei. Voor het eerst werd de grens van 1 miljoen teu per maand doorbroken, goed voor een groei van 9,6 procent.