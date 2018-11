45 BV’s gaan onder de veilinghamer Actie voor Rode Neuzendag heeft nu al 10.000 euro opgebracht Nina Bernaerts

19u58 1 Antwerpen Antwerps fotograaf Bart Meeus en Kelly D’herde zamelden al 10.000 euro in voor Rode Neuzendag. Het duo slaagde er namelijk in zo’n 45 BV’s voor de lens te krijgen en te portretteren. Die foto’s worden, met een meet & greet, geveild in de ‘kopop’-veiling.

Wie altijd al een professionele en gehandtekende foto van een bepaalde BV in huis wilde halen kan eens kijken op www.kopopveiling.be. Daar worden Bart De Wever, Stan Van Samang, Bart Kaëll, Matteo Simoni en nog veertig anderen te koop aangeboden. Pas op, wie Bart De Wever nog op de kop wil tikken, zal er wel zijn portemonnee voor moeten open trekken. Daar staat de teller namelijk al op 1.000 euro. “Wij zijn zelf ook een beetje verbaasd over dat bedrag, en vreesde dat het om een grappenmaker zou gaan. Dus we hebben die man gecontacteerd maar hij meende het echt en wilde Bart De Wever eens ontmoeten. Dat is inbegrepen bij de foto, net zoals bij de meeste anderen trouwens. We zijn heel blij dat de teller nu al op zo’n 10.000 euro staat en we hopen op nog veel meer natuurlijk”, vertelt portretfotograaf, Bart Meeus uit Merksem.

Guido Belcanto, je moet daar maar het licht opzetten en dat beeld is quasi perfect, die man heeft zo’n fantastisch kop, daar hoef je geen honderden foto’s van te nemen om het perfecte beeld te krijgen Fotograaf Bart Meeus

Het is Kelly D’herde uit Beerzel die het bedacht en Meeuws contacteerde. “Het was vlak voor de eerste schooldag op 1 september en ik was nerveuzer dan mijn kinderen, denk ik. Dus ik kon niet slapen en kwam op dit idee. Ik wilde al langer iets doen voor Rode Neuzendag, want ik vind het heel belangrijk om de psychologische problematiek van kinderen uit de taboesfeer te halen. Ik heb ook zelf twee kinderen en ik zie het ook in mijn omgeving, bij volwassenen. Wie kent er nog iemand die niet te kampen heeft met psychologische problemen. Ik ben ook al met mijn kinderen naar de psycholoog getrokken en ik hoef dat niet te verbergen. Zo kwam ik dan ook op dit idee, we willen de BV’s ook tonen zoals ze zijn, op een natuurlijke manier. Ook zij hebben hun problemen en hun bekommernissen. Je hoeft niet perfect te zijn. Ik heb dan Bart gecontacteerd, hij was mijn huwelijksfotograaf, en hij was ook onmiddellijk mee met het idee.”

Eén foto en weer weg

Samen schreven ze tientallen BV’s aan maar was het vooral afwachten of zij dat wel wilden. “We wisten niet wat we konden verwachten. Maar enkele grote namen zeiden onmiddellijk ja, en eens je die hebt, werkt het ook overtuigend om anderen te overtuigen.”

Veel tijd had de fotograaf ook niet nodig om de bekende koppen te fotograferen. “Soms was het al op tien minuten geklaard. Ik zie het nut niet van 100 foto’s als je eigenlijk na een tiental foto’s al weet dat je het beeld hebt. Rocco Granata, bijvoorbeeld, kwam binnen, ging zitten, en ik nam één foto om het licht te bepalen en hij was terug weg. Dat was niet de bedoeling maar hij dacht dat ik er toch maar één nodig had. En bij Guido Belcanto, je moet daar maar het licht opzetten en dat beeld is quasi perfect, die man heeft zo’n fantastisch kop, daar hoef je geen honderden foto’s van te nemen om het perfecte beeld te krijgen.”

Wie nog wil bieden kan terecht op https://kopopveiling.be tot en met 25 november.