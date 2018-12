400 kinderen op avontuur met Schanulleke SEO

18 december 2018

15u47 0 Antwerpen 400 enthousiaste kinderen zijn vanochtend naar het Comics Station in Antwerpen afgezakt voor de première van ‘Op avontuur met Schanulleke’.

De kinderen kwamen uit verschillende basisscholen vanuit heel Vlaanderen voor de theatershow, een nieuwe productie van Production Pirates.

Aan de inkom werden de kinderen meteen verwelkomd door het bekende duo Suske en Wiske. De kinderen werden erg enthousiast en konden niet wachten tot de voorstelling begon. Nadien mochten de kinderen wat spelen in het indoor pretpark. Volgens juf Sabine, een leerkracht van ‘De Bijtjes’ was Comics Station niet onbekend voor de kleuters van de school. Maar toch blijft het voor de kinderen een avontuur in het indoor pretpark. Al spelend wachten ze op de première.

Daarna is het eindelijk tijd om naar binnen te gaan. De gordijnen gaan open en de presentator staat klaar om de show (heel kort) voor te stellen. Nog geen minuut later verschijnt Suske op het podium van een eenvoudige set. Suske vraagt de kinderen of ze Wiske mee willen foppen. Het antwoord was luid en duidelijk: “Ja!”

Suske en Wiske nemen je tijdens de voorstelling mee op reis door hun fantasiewereld. Zo beland je in de ruimte, ga je mee op schattenjacht en kom je terecht in een griezelige grot. De interactieve show heeft ook doe-opdrachten, waarmee de kinderen zich goed in kunnen uitleven. De set verandert doorheen het stuk, afhankelijk van de situatie waarin het duo belandt, maar blijft vooral erg simpel.

De show speelt zich af op verschillende locaties en is geschikt voor de allerjongsten. “Ik vond de spin heel grappig”, vertelt Yassin, een kleuter van De Bijtjes. “Het allerleukste vond ik het dansen met Suske en Wiske.” Maar het iets oudere publiek is minder positief over de show. Zo zegt de 11-jarige Sylvia van Leefschool De Dageraad dat ze de voorstelling een beetje kinderachtig vond.

De voorstelling duurt 20 minuten en wordt meerdere keren per dag opgevoerd, afhankelijk van de drukte. De show wordt ook vast opgenomen in het aanbod en je moet geen extra kaartje kopen om toegang te krijgen.