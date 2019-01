400 extra Velo-fietsen mét ketting



BJS

16 januari 2019

18u33 0

Velo breidt deze week van 3.800 naar 4.200 deelfietsen uit. De nieuwe fietsen hebben een ketting in plaats van een ‘cardan-as’ waardoor ze gebruiksvriendelijker zijn.

De 400 extra Velo-fietsen verbeteren de beschikbaarheid voor gebruikers, voornamelijk in drukke periodes. In 2018 reed elke Velo-deelfiets gemiddeld 4,7 ritten per dag. 400 extra fietsen zijn dus goed voor gemiddeld 1.880 fietsritten per dag.

De 400 nieuwe Velo-fietsen zijn uitgerust met een ketting en niet met een cardan-as zoals bij de huidige Velo’s. Die as is weliswaar onderhoudsvriendelijker maar zorgt ervoor dat het versnellingsmechanisme gemakkelijker defect raakt. Dat defect zorgt ook voor het ‘doortrappen’ bij de Velo’s waardoor gebruikers af en toe hinder ondervinden.

De bestaande Velo’s met een cardan-as worden in eerste instantie niet vervangen maar wel hersteld als het mechanisme defect raakt. Daarom vraagt Velo aan haar klanten om defecte fietsen steeds te melden via de app en door het zadel om te draaien. Zo worden de fietsen zo snel mogelijk hersteld en teruggeplaatst.