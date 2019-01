400.000 euro voor restauratie herenhuis Den Wolsack BJS

03 januari 2019

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft een eenmalige investeringssubsidie van 400.000 euro toegekend aan de restauratie van Den Wolsack, een eeuwenoud en als monument beschermd herenhuis in het historisch centrum van Antwerpen. Het pand is momenteel de hoofdzetel van de Vlaamse erfgoedkoepel Herita. Zowel de achtergevel als de historische binnentuin zullen worden gerestaureerd en opgewaardeerd.

Eerder werd ook al de Hofkamer, de 18de eeuwse pronkkamer in de tuin van Den Wolsack met onder meer de grootste plafondschildering op doek van West-Europa (“De goden op de Olympusberg”), aangepakt.

Den Wolsack zelf is gelegen in de Oude Beurs, een van de oudste straten van Antwerpen. De eerste sporen van het pand dateren al van de 14de eeuw en zijn naam dankt het aan de 14de-eeuwse wolnijverheid, maar het onderging door de eeuwen heen heel wat veranderingen. Vandaag heeft het vooral een 18de-eeuws uitzicht, met onder meer een laatbarokke rondpoort en interieurelementen in rococostijl.