40% van Antwerpse CD&V-kandidaten is jonger dan 35 30 augustus 2018

Bij de CD&V staan er dit keer 22 jonge mannen en vrouwen van 35 jaar of jonger op hun lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen. In de top 10 voor de gemeenteraadslijst is zelfs de helft van de kandidaten jonger dan 35. "Meer dan ooit tevoren", volgens lijsttrekker Kris Peeters, die de jongeren zelf aan de pers kwam voorstellen. Naast bekende namen als lijstduwer en parlementslid Orry Van de Wauwer en gemeenteraadslid Patrick Janssen (plaats 9) ook veel onbekende namen met een actieve voorgeschiedenis uit de Chiro, scouts of het studentenleven. Jongste kandidaat is Ismail Boulahfati, hij moet nog 18 worden.





Nog een opvallende figuur is Sahadi Daria (30, plaats 17). Hij kwam als 16-jarige als niet begeleide minderjarige vluchteling naar België. "Omdat ik in dezelfde situatie heb gezeten als de jongeren, voel ik goed aan waar vluchtelingen nood aan hebben", zegt Sahadi. "Administratieve begeleiding en financiële hulpverlening zijn niet voldoende. In een vreemd land heb je behoefte aan mensen rond je heen en activiteiten waarmee je je vrije tijd kan vullen. Ik wil dat de stad meer sportactiviteiten organiseert voor vluchtelingen en jongeren. Zelf ben ik via de sport met Belgen in contact gekomen en zo heb ik ook de taal geleerd."





Ze hebben ook zelf mee het verkiezingsprogramma uitgetekend. Zo pleit CD&V voor meer feestinfrastructuur, in overleg met de buurt en het inzetten van nachtbussen - en trams om jonge fuivers veilig thuis te brengen.





(DILA)