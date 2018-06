4 uur op de bus om op Erdogan te stemmen ANTWERP EXPO KRIJGT 23.000 TURKEN OVER DE VLOER VOOR VERKIEZINGEN JONATHAN BERNAERTS

18 juni 2018

02u25 1 Antwerpen Supporters van Erdogan zijn het afgelopen weekend met busladingen aangevoerd om hun stem uit te brengen voor de Turkse presidents- en parlementsverkiezingen. Antwerp Expo kreeg ongeveer 23.000 Turken over de vloer van wie sommigen uit Duitsland kwamen. "Waarom Erdogan? Hij is de enige juiste keuze."

Vraag Belgen aan het stemhokje naar hun politieke voorkeur en de kans is groot dat ze het niet willen verklappen. Anders is dat bij Belgische Turken. Dat stelden we zélf vast aan de inkom van Antwerp Expo, waar ze met duizenden tegelijk hun stem uitbrachten voor de presidents- en parlementsverkiezingen in hun thuisland. Van de tien Turken die we - elk afzonderlijk - aanspraken, hadden ze allemaal op dezelfde kandidaat gestemd: de huidige president Recep Tayyip Erdogan.





"Waarom? Hij is de enige juiste keuze", zegt Benjamin Koc uit het Limburgse Neerpelt. "Sinds Erdogan aan de macht is, is ons land een pak welvarender geworden. Dertig of veertig jaar geleden was het in Turkije armoede troef. Een auto bestond niet, de wegen trokken op niets. Om nog maar te zwijgen van het onderwijs. Het is dankzij Erdogan dat Turkse gezinnen het vandaag veel beter hebben. Erdogan bouwt bruggen en luchthavens. En hij doet dat zonder zijn bevolking in de armoede te duwen. Als je wil weten of de regering van haar volk houdt, moet je naar de gezondheidszorg kijken. Wel, de zorg in Turkije uitstekend. Iedereen geniet er van een goede ziekteverzekering." Met de massale steun die Erdogan onder de Belgische Turken geniet, lijkt het wel alsof er in Turkije geen oppositie bestaat. "Onzin", vindt Hakan Sener uit Antwerpen. "Naast de AKP-partij van de president heb je onder meer de rechts-nationalistische partij MHP of het centrumlinkse CHP. Die laatste haalt telkens 20 à 25%van de stemmen. Maar ik stem voor Erdogan. Des te steviger hij in het zadel zit, des te meer hij kan verwezenlijken."





Vanuit Duitsland

Antwerp Expo werd het afgelopen weekend 'letterlijk' overrompeld. "We kunnen inderdaad van een groot succes spreken", zegt de organisatie. "We schatten dat zaterdag 10.000 Turken hun stem uitbrachten. Zondag waren het er nog meer: ongeveer 13.000. Tachtig procent van de kiezers kwam uit België. De overige twintig procent waren mensen uit Nederland en Duitsland en zaten tot vier uur op de bus."





Nog tot 19 juni kunnen Belgische Turken stemmen voor de verkiezingen van 24 juni, de datum waarop president Erdogan zijn ambtstermijn hoopt te verlengen. De verkiezingen waren eigenlijk gepland in november 2019, maar Erdogan heeft ze met anderhalf jaar vervroegd. Na de verkiezingen maakt Turkije de overgang van een parlementair naar een presidentieel systeem, nadat een nipte meerderheid van de Turken vorig jaar koos voor een uitbreiding van de bevoegdheden van de president.