4 op 10 bezoekers Sportpaleis nemen de tram

Velen hebben de mond vol van een modal shift, het Sportpaleis maakt die oproep steeds beter waar. Ruim vier op de tien bezoekers van de concerttempel nemen de tram in plaats van de auto. Tien jaar geleden waren dat er goed twee op de tien. Over heel 2017 hebben een half miljoen bezoekers voor het openbaar vervoer gekozen.





De verkeers- en parkeerdruk is al een paar decennia hoog in de omgeving van het Sportpaleis. Toch is er veel vooruitgang sinds De Lijn en de NV Antwerps Sportpaleis in 2007 een combiticket invoerden. Voor een halve euro per ticket zet het Sportpaleis extra trams in.





In 2008 verkoos nog 65 procent met de auto naar het Sportpaleis te rijden. Vorig jaar was dat gedaald tot 50 procent. Het aandeel van de tram steeg in die periode van 22 naar 41 procent. Gemiddeld nemen per evenement 6.682 mensen de tram, goed voor 16 extra ritten van De Lijn. Voor een goed begrip: het gaat dan om de lijnen 2, 3, 5 en 6.





Sportpaleisbaas Jan Van Esbroeck is blij met de cijfers. "We blijven ambitieus werken aan een betere mobiliteit en zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de situatie op punt te stellen." (PHT)