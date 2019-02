39 (!) roodrijders en 93 ongeduldige bestuurders beboet op Linkeroever Sander Bral

27 februari 2019

13u14

De verkeerspolitie heeft maandagochtend tijdens de spits anoniem toezicht gehouden aan het kruispunt van de Blancefloerlaan met de oprit naar de R1 op Linkeroever. Bestuurders die uit de richting van Zwijndrecht komen, moeten daar ‘s ochtends altijd aanschuiven om rechts in de richting van de Kennedytunnel te rijden. Veel bestuurders brengen dat geduld niet op en rijden het kruispunt op om vervolgens af te draaien naar rechts. Dat is verboden en wordt aangegeven door een verkeersbord dat aangeeft dat bestuurders verplicht rechtdoor moeten rijden. Zo werden er maandagochtend 52 bestuurders geverbaliseerd. Op het kruispunt van de Halewijnlaan en de Charles De Costerlaan werd er tegelijk ook controle gedaan op roodrijders. 39 bestuurders negeerden er het rode verkeerslicht. Dinsdag stond de verkeerspolitie er opnieuw voor controle aan de Blancefloerlaan. Toen reden 41 bestuurders het kruispunt op om tegen de regels in af te draaien.