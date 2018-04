37 miljoen voor energiezuinige torens SOCIALE WOONBLOKKEN OP KIELPARK WORDEN GERENOVEERD NINA BERNAERTS

20 april 2018

03u01 0 Antwerpen Op het Kielpark is Woonhaven bezig met de renovatie van de drie woontorens. Het is één van de grootste projecten in sociale huisvesting in Vlaanderen, de totale kostprijs komt op 37 miljoen. Van de eerste blok blijft enkel nog het skelet over. "De erfgoedwaarde van de torens houden we intact, maar ze moeten energiezuiniger", klinkt het.

De drie sociale woonblokken op het Kielpark dateren van 1959 en zijn van de hand van Jos Smolders, die ook de Boerentoren tekende. De architect zorgde voor een monumentale trappenhal en de gebouwen staan op zuilen die ingepakt zijn met mozaïek. Door hun speciale uiterlijk zijn ze ook geliefd door filmmakers. Vlak voor de renovatie werd er nog de film Rosie & Mousa gedraaid. Ook Verborgen Verlangen (de geflopte prent van Astrid Coppens red.) werd er gefilmd en Sien Eggers beklom er de trappen in 'Red Sonja'. De drie torens zijn technisch gezien niet beschermd maar Woonhaven behoudt ze toch. "We weten dat veel mensen fan zijn van het gebouw en de speciale elementen. Daarom zullen we dat ook behouden. We gaan daarom voor energiezuinig erfgoed. Na 60 jaar voldoen de torens echt niet langer aan de normen van vandaag", zegt Jan Hendrickx, woordvoerder voor sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven.





Minder appartementen

De torens maken deel uit van een grote sociale woonwijk gesitueerd rond de Jan de Voslei. In elk gebouw zijn nu nog 96 appartementen. In het nieuwe ontwerp daalt het aantal appartementen per toren naar 72. "In de nieuwe appartementen komen bergingen en ook een nachthal. Vandaag stap je rechtstreeks van de living in de slaapkamer, dat hebben we aangepast in het nieuw ontwerp. Die indelingen zijn niet meer van deze tijd. We willen meer plaats voor onze bewoners. Daarnaast wordt er ook gekeken naar brandveiligheid, behalve de monumentale trappenhal, komt er ook een noodtrap."





Subsidies

Woonhaven kreeg voor de eerste toren een Europese subsidie van 1,5 miljoen euro om de toren energiezuinig te maken. "Europa zegt eigenlijk dat de sociale huisvestingssector een voorloper moet zijn als het gaat over energiezuinig en kwalitatief bouwen. Met de 1,5 miljoen euro steun van Europa, aangevuld met nog 950.000 euro van Vlaanderen, kunnen we die voortrekkersrol ook uitspelen. Hoe energiezuiniger het gebouw, hoe lager het verbruik en hoe lager de energiefactuur voor onze huurders", zegt Fons Duchateau (N-VA), voorzitter van Woonhaven.





De 96 gezinnen uit de eerste toren waren reeds in 2014 op de hoogte van de renovatie. Amper 8 gezinnen gaven aan dat ze na de renovatie willen terug komen. "Dat is vrij normaal, mensen verhuizen liefst maar één keer. En wij zorgen er ook voor dat ze in deftige woningen terecht kunnen."





De werken aan de eerste toren zijn eind 2019 klaar, dan zullen de bewoners van toren twee stilaan doorschuiven naar de gerenoveerde toren. In 2020 starten dan de werken aan de tweede toren. De eerste toren wordt geraamd op 12,5 miljoen euro, de totale kostprijs komt op 37 miljoen.