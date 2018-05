37 man extra voor Stadsreiniging 28 mei 2018

De stad gaat 37 mensen extra aanwerven bij Stadsreiniging. Dat heeft het college beslist.

Dat volgt na een emotionele oproep van burgemeester Bart De Wever (N-VA) en schepen voor Stads- en Buurtonderhoud Caroline Bastiaens (CD&V) aan de inwoners om meer respect te tonen voor het werk van vuilnisophalers en vegers.





De Wever herhaalde zijn frustratie over sluikstort zondag op ATV. "Elke dag werken onze mensen 90 procent van het vuil in de stad weg. Om de dag erna vast te stellen dat de straten weer vol liggen."





In een open brief had vakbondssecretaris Skender Baleci (ACV) onlangs nog gewezen op de moedeloosheid van het personeel van Stadsreiniging.





De circa 900 medewerkers krijgen nu versterking van 37 extra vuilnisophalers. Die moeten de werkdruk verlichten.





Caroline Bastiaens wijst in Gazet van Antwerpen onder meer op de moeilijkheden om gekwalificeerde chauffeurs te vinden. Langdurig zieken maken het er ook al niet eenvoudiger op. Daardoor neemt het risico op uitval bij wie nog wel werkt toe.





De aanwervingen moeten die vicieuze cirkel doorbreken.





